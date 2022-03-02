Минпромторг Чехии предпримет шаги к объявлению тендера на строительство блока на АЭС

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии поручило в среду министерству промышленности и торговли предпринять шаги к объявлению тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабмина премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство сегодня выразило согласие с тем, чтобы министр промышленности и торговли предпринял необходимые шаги к объявлению тендера на достройку АЭС "Дукованы", - сказал он.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан проинформировал 26 января, что претенденты на участие в тендере из числа западных компаний прошли проверку безопасности.

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта 2021 года выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" разрешение на строительство нового энергоблока, которое должно начаться не позднее 2029 года. Новый блок заменит на АЭС один из четырех существующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах с помощью СССР.

Правительство Чехии 19 апреля 2021 года приняло решение исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока. Росатом также не сможет участвовать в тендере в качестве субподрядчика. Ранее власти Чехии отстранили от тендера фирмы из КНР. В обоих случаях это аргументировалось соображениями национальной безопасности.

Претендентами на участие в тендере остались французская компания Electricite de France ("Электрисите де Франс"), американская Westinghouse ("Вестингауз") и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power ("Кореа хайдро энд ньюклеар пауэр"). Выбор компании, которая реализует проект строительства энергоблока, займет, как говорили ранее представители чешских властей, 28-29 месяцев. Стоимость контракта может составить более 160 млрд крон (примерно 6 млрд евро).