Бренд Karl Lagerfeld прекращает работу в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бренд одежды, основанный модельером Карлом Лагерфельдом и в настоящий момент принадлежащий американскому бренду Tommy Hilfiger, прекращает все поставки в РФ.

"В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время мы не можем осуществлять доставку в Россию. Наши сердца и мысли с вами в это трудное время", - говорится в сообщении на официальном сайте магазина одежды в России. В настоящий момент на сайте закрыта возможность покупки товаров.

В 1984 году Карл Лагерфельд основал марку одежды под собственным именем. Помимо создания одежды, модельер увлекался фотографией и живописью, его выставки проходили в разных странах. Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года.