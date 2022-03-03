Резидент ТОР с японским участием не намерен сворачивать планы развития в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Российско-японская компания "Джей Джи Си Эвергрин" не планирует отказываться от планов развития тепличного комплекса в Хабаровске из-за складывающейся политической и экономической ситуации. Об этом ТАСС сообщили в компании.

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Компания "Джей Джи Си Эвергрин" занимается выращиванием огурцов, томатов и зелени в теплицах, построенных на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". В декабре прошлого года инвестор начал строительство полноценной теплицы для выращивания японской земляники.

"Реализация проекта будет продолжаться, количество инвестиций и размер проекта [развития теплиц] сокращаться не будут", - сказал представитель компании.

Он добавил, что санкции не повлияют на поставки, ассортимент и объем продукции. При этом в компании затруднились сказать, поднимутся ли цены на уже выпускаемую продукцию.

На сайте правительства Хабаровского края ранее сообщалось, что площадь новой теплицы для выращивания земляники составит 768 кв. метров. Планируемая урожайность составит свыше трех тонн за сезон. Землянику и клубнику выращивают в частных подворьях, есть также проекты предпринимателей, но объемы производства ягоды небольшие, в торговых центрах на постоянной основе местная ягода не представлена.

На сегодня тепличный комплекс российско-японской компании "Джей Джи Си Эвергрин" занимает пять га на территории индустриального парка "Авангард", одной из площадок ТОР "Хабаровск". Компания стала одним из ее первых резидентов и является успешным примером реализации сельскохозяйственного проекта в рамках ТОР. В планах компании - расширение территории тепличного комплекса до 10 га.

Поддержка инвесторов

Власти Хабаровского края создали мониторинговый центр, который будет оценивать риски для реализации инвестиционных проектов. "Встречи с инвесторами в правительстве края уже начались и будут проводиться на плановой основе. Их главная цель - наладить в сложившихся условиях эффективную связь с бизнесом, чтобы оперативно решать проблемы с реализацией инвестиционных проектов", - сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития края Виктор Калашников.

В настоящее время, уточнил собеседник агентства, на территории края реализуются и планируются к реализации 124 инвестиционных проектов в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития региона до 2026 года и на перспективу до 2030 года. Заявленный объем инвестиций - 2,09 трлн рублей, будет создано свыше 25,1 тыс. новых рабочих мест. В рамках преференциальных режимов, таких как территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток, заключено 104 соглашения на общую сумму около 237 млрд рублей с плановым количеством рабочих мест более 14,5 тыс.