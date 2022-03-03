В СП заявили, что уровень исполнения расходов ниже 95% в 2021 году показали 12 ведомств

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Низкий уровень исполнения расходов в 2021 году - менее 95% - показали 12 ведомств, в число которых попали ППК "Единый заказчик в сфере строительства", Росархив, Управление делами президента России и Росмолодежь, говорится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2021 года.

"Ниже 100% исполнены расходы федерального бюджета, предусмотренные сводной росписью с изменениями, по 83 главным распорядителям (90,2% общего количества), из них - по 12 (13%) исполнение составило менее 95%", - отмечается в материалах Счетной палаты.

Так, ППК "Единый заказчик в сфере строительства" исполнила расходы на 54,9%, Росархив - на 71,5%, Управление делами президента Российской Федерации - на 82%, Росмолодежь - на 85,3%, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - на 87,8%, Ростуризм - на 89,7%, Росстандарт - на 90,5%, Минздрав - на 91,3%, Минпросвещения - на 92,1%, Минспорт - на 93,2%, ФАС России - на 93,4%, Минприроды - на 95%.

Расходы по госпрограммам

Расходы бюджета по 41 из 45 государственных программ в 2021 году были исполнены не в полном объеме, следует из аналитической записки Счетной палаты.

"Не в полном объеме исполнены расходы по 41 из 45 госпрограмм (открытая часть). На низком уровне (менее 95%) исполнены расходы по 10 госпрограммам", - говорится в материалах контрольного ведомства.

На низком уровне исполнены госпрограммы развития Крыма, развития Северного Кавказа, здравоохранения, обеспечения химической безопасности, культуры, образования, управления государственными финансами, развития физкультуры, космической деятельности, фармацевтической промышленности.

Неисполненные расходы сохраняются по госпрограммам "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие здравоохранения".

Государственный долг

Государственный долг России в 2021 году увеличился на 10,5%, или 1,981 трлн рублей, что составляет 18,1% от ВВП, говорится в записке.

"Государственный долг увеличился на 1 981,5 млрд рублей, или на 10,5%, и составил 20 921,8 млрд рублей, или 18,1% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 1 735,0 млрд рублей, или на 11,8%, и составил 16 486,4 млрд рублей, внешний долг в иностранной валюте - на $2,99 млрд (в рублевом эквиваленте - на 246,5 млрд рублей), или на 5,3% (на 5,9%), и составил $59,7 млрд (4 435,4 млрд рублей)", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, за 2020 год рост госдолга составил 39,9% или 5 трлн 418,2 млрд рублей, а его объем достиг 18 трлн 985,6 млрд рублей или 17,8% ВВП.

Борьба с COVID-19

Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2021 году на решение вопросов, связанных с финансированием мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID 19), составил, по оценке Счетной палаты, 994,5 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе контрольного ведомства об исполнении федерального бюджета.

"Наибольший объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии со сводной росписью (открытая часть) направлено на решение вопросов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) (994,5 млрд рублей), на предоставление субсидий в виде имущественных взносов в государственные компании и взносов в уставные капиталы акционерных обществ (934,1 млрд рублей), на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, ПФР и ФСС (837,0 млрд рублей), что в целом составляет 77,4% общего объема выделенных средств (открытая часть)", - отмечается в материалах ведомства.

За 2021 год в сводную роспись внесены изменения по увеличению объема резервного фонда правительства РФ на 4 трлн 131 млрд рублей и использованию бюджетных ассигнований в объеме 4 трлн 98,6 млрд рублей. С учетом законодательно установленного объема (107 млрд рублей) его остатки по состоянию на 1 января 2022 года составили 139,4 млрд рублей и уменьшились по сравнению с 2020 годом на 271,2 млрд рублей (или в 2,9 раза).

Правительство в прошлом году приняло 576 решений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда или об их изменении. В декабре 2021 года принято 91 решение правительства РФ о выделении бюджетных ассигнований на сумму 723,6 млрд рублей.