В Москве модернизируют 15 газорегуляторных пунктов в 2022 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты в Москве планируют в 2022 году модернизировать 15 газорегуляторных пунктов, они все будут оборудованы автоматическими запорными устройствами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии города - один из основных приоритетов столичного газового хозяйства. В 2022 году специалистами "Мосгаза" будет проведен комплекс работ по техническому переоснащению 15 газорегуляторных пунктов и плановая замена 24 шкафных комбинированных газорегуляторных установок", - сказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Поясняется, что газорегуляторные пункты - ключевые объекты газотранспортной системы столицы: они отвечают за снижение давления и дальнейшее распределение голубого топлива потребителям. В соответствии с планом модернизации газового хозяйства столицы специалисты "Мосгаза" в составе комплекса городского хозяйства и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы ежегодно проводят реконструкцию инженерных коммуникаций.

Во время профилактических и ремонтных работ столичные газовики отключают каждую линию редуцирования поочередно, переходя на резервную. Это делается для того, чтобы газорегуляторный пункт работал в штатном режиме без отключения потребителей. Все обновленные газорегуляторные пункты оборудованы автоматическими запорными устройствами. Благодаря этому перекрыть подачу газа, если возникнет такая необходимость, можно в течение двух минут из центральной диспетчерской "Мосгаза".

"На сегодняшний день в столице реконструировано шесть крупнейших системообразующих газорегуляторных пунктов: "Южная ГС", "Очаковская ГС имени А.И.Зарепова", "Черкизовская ГС имени А.А.Горбачева", "Головинская ГС", "Щукино" и "Карачаровская ГС". Оборудование обновленных газорегуляторных пунктов преимущественно произведено на собственных мощностях "Мосгаза" силами управления "Моспромгаз". Оно отвечает самым строгим современным требованиям безопасности и надежности в эксплуатации, а также эффективности и малошумности", - перечисляется в материале.

Все ТЭЦ города работают на природном газе - самом экологически чистом топливе.