Роскачество нашло в образцах "Московской" колбасы излишек влаги и незаявленные ингредиенты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскачество выяснило, что некоторые российские производители недосушивают "Московскую" варено-копченую колбасу, а также указывают на этикетках не все ингредиенты. Тем не менее, большинство исследованных колбас безопасны. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

"Результаты показали, что в большинстве своем исследованные образцы соответствуют требованиям технических регламентов по безопасности. Выявленные недочеты в основном связаны с излишним содержанием влаги и с наличием не указанных на этикетках ингредиентов (например, производители добавляют свиную шкурку и глутамат натрия, "забывая" сообщить об этом в составе на этикетке)", - говорится в сообщении организации.

В колбасе одной торговой марки было выявлено превышение консерванта нитрита натрия, в нескольких образцах выявлены следы антибиотиков. В составе исследованной продукции не обнаружено микробиологических нарушений в пределах, установленных техническими регламентами, нет и превышений содержания потенциально опасных веществ, тяжелых металлов, токсичных элементов, также не было выявлено пестицидов, гормональных препаратов, инсектицидов, радионуклидов, афлатоксина В1. В товарах другой торговой марки были обнаружены антибиотики в следовых, крайне малых количествах, не превышающих уровня, предельно допустимого техническим регламентом, отметили в Роскачестве. "Это значит, что данные образцы безопасны, однако по результатам исследования товары, в которых содержатся даже следы антибиотиков, не могут претендовать на российский знак качества", - подчеркнули в организации.

Единичный случай нарушения требований технического регламента был связан с незначительным превышением консерванта и фиксатора окраски Е250. В колбасе торговой марки "Черкашин и партнеры" была превышена массовая доля нитрита натрия, защищающего мясную продукцию от ботулизма, это может быть вызвано техническим сбоем на производстве, добавили в Роскачестве. Данный консервант широко используется в мясной отрасли, не обладает способностью накапливаться в организме. Прочих консервантов, таких как сорбиновая и бензойная кислоты, не выявлено.

Покупатели выбирают колбасу с большим содержанием влаги, в частности, по эстетическим причинам: подсушенные по ГОСТу варено-копченые колбасы теряют до 25% своего первоначального веса, отчего их оболочка морщится, поэтому производителям приходится поставлять в торговлю недосушенные колбасные батоны, приближенные по своим характеристикам к вареным изделиям, отметили в Роскачестве. "Это выгодно с точки зрения снижения себестоимости сырья, но производителю приходится думать о более совершенной упаковке таких колбас, ведь сроки хранения из-за увеличения влаги сокращаются", - добавили в организации.

В Роскачестве отметили, что колбаса стала менее жирной и соленой. В исследованной продукции жирность варьирует в среднем от 16 до 28%, в то время как ГОСТ допускает до 39% жира, а количество соли варьирует в среднем от 2 до 3% при допустимом значении до 4%. Высокое содержание соли в сочетании с низкой влажностью как раз создавало дополнительный консервирующий эффект и обеспечивало способность варено-копченой колбасы храниться какое-то время без холодильника, пояснили в организации. Тем не менее, вкусы потребителей изменились, поэтому производители уменьшили содержание соли в колбасе почти в два раза.

Об исследовании Роскачества

В исследовании участвовали образцы колбасы 19 торговых марок. Они оценивались по показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. На момент закупки стоимость товаров составляла от 39,7 рубля до 129,9 рубля за 100 г. Исследованные колбасы были изготовлены из мяса, в составе исследованной продукции: говядина, шпик, посолочная смесь, сахар и пряности.