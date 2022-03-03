ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию петербургского метро на 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ примет участие в проекте модернизации метро Санкт-Петербурга, профинансировав обновление подвижного состава, рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации. Источником средств рассматривается Фонд национального благосостояния, объем средств на реализацию проекта составит почти 100 млрд рублей.

"Модернизация петербургского метро - важный проект для жителей и гостей города. В настоящий момент, по данным местных властей, общий износ вагонов составляет более 50%, средний возраст вагонов более 22 лет. Данный проект полностью соответствует повестке ВЭБа по развитию общественного транспорта в российских городах: при поддержке корпорации были реализованы проекты модернизации общественного транспорта в Твери, Новокузнецке, Кемерове, Перми", - прокомментировал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Кроме того, при участии ВЭБ.РФ идет работа по формированию мер поддержки для реализации проектов модернизации электротранспорта в российских городах. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 237 млрд рублей, добавили в госкорпорации.

"Первые проекты запланированы уже на 2022 год. На сегодняшний день планы по модернизации электротранспорта обсуждаются с 13 городами (совокупное население более 10 млн жителей)", - добавил Цехомский.