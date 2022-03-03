Преференции Свободного порта Владивосток распространят на Бурятию

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Республика Бурятия включена в перечень дальневосточных регионов, на которые распространятся преференции Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщила в среду на очередной сессии Народного Хурала (парламента) Бурятии министр экономики и инвестиций республики Екатерина Кочетова.

"Это нам даст возможности для развития экспортной деятельности с учетом выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас появилась возможность признавать целые муниципальные образования свободными зонами. <…> Мы сейчас готовим предложение чтобы земельные участки, как по масштабным инвестиционным проектам, предоставляли без торгов", - сказала Кочетова.

Благодаря новой для Бурятии мере поддержки инвесторы в республике смогут пользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Данный режим, в первую очередь, рассчитан на малый и средний бизнес, пояснили в правительстве Бурятии.

Ранее правительство России существенно снизило порог капитальных вложений для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток. Минимальная сумма инвестиций теперь составляет не 5 млн рублей, а 500 тыс. рублей.

В числе льгот, на которые имеют право резиденты СПВ, 5% - налог на прибыль в течение пяти лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% - налог на землю в течение пяти лет, 0% - налог на имущество в течение пяти лет и от 0,5% в последующие пять лет. В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. На эти регионы распространились дальневосточные меры господдержки, в том числе преференции для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). ТОР "Бурятия" создана в 2019 году, ее резидентами стали 12 компаний, которыми заявлены проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей.