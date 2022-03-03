Цена газа в Европе поднялась до $2 267 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд, поднялась до $2 267 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ранее сегодня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 179,6 за 1 тыс. куб. м, или €189,9 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 14,7%.

Накануне цена газа в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, поднималась до $2 226 за 1 тыс. куб. м, или €193,95 за МВт⋅ч.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Кроме того, цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных уровней с июня 2014 года.