Эксперт: из-за ситуации на Украине логистические центры РФ сместятся на Восток

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Изменения, которые происходят в стране из-за событий на Украине, повлекут за собой пространственное смещение транспортной инфраструктуры России в сторону центральных регионов и востока. Об этом сообщил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в четверг на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"На сегодняшний день абсолютно понятно, что будет определенное пространственное смещение в плане транспортной инфраструктуры. И в этой части для сибиряков хорошая новость, потому что так или иначе пространственное развитие страны сейчас будет смещаться в сторону центральных регионов и в сторону востока", - сказал он.

По его словам, смещение на восток произойдет в области логистики. До сих пор основные логистические центры находились в Москве и Санкт-Петербурге. Проекты, в том числе формирования транспортно-логистических центров, которые были разработаны под эгидой Минтранса, не получили полной поддержки.

В вопросах развития железнодорожной инфраструктуры, в частности в сфере перевозки угля и руды, Косой не спрогнозировал радикальных изменений. По его мнению, в этой части может произойти интенсификация работы. При этом одновременно придется смещаться "на внутреннюю повестку дня", в том числе в развитии городской транспортной инфраструктуры.

"События 2020 года, связанные с пандемией, показали, что наиболее уязвимы для разрыва цепочек, для шока на финансовом рынке центральные регионы. Поэтому, если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, они безусловно, сильно пострадают. Если мы говорим о сибирских промышленных городах, то здесь обстановка будет значительно лучше", - резюмировал он.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно: в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Главная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, тогда он собрал около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.