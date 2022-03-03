В МИД РФ призвали российский бизнес не опускать руки на фоне санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский бизнес не должен опускать руки на фоне санкционного давления, стрессовый сценарий взаимодействия правительства и бизнеса был отработан в период пандемии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

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"Для того, чтобы бизнес мог работать, правительство <...> чутко реагировало на то, насколько можно что-то запрещать, насколько можно открывать, в чем нужна поддержка - финансовая, налоговая и иная. Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации - была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, - он, конечно не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено. И я надеюсь, что оно очень-очень крепкое. Бизнес не должен опускать руки. <…> Мы на примере пандемии отработали стрессовый сценарий", - указал замминистра.

Запад будет вынужден рано или поздно отойти от драконовских мер против России, потому что это будет дорого стоить в том числе и для всех гуманистических целей, подчеркнула Панкин.

"Шуметь и принимать драконовские меры [Западу] определенное время можно, но потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить, в том числе для всех заявленных гуманистических целей. Касательно спасения планеты, зеленого перехода и так далее", - указал замминистра.