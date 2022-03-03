В Совфеде считают, что производство оленины нужно ориентировать на внутренний рынок

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспортируемая ранее из северных регионов РФ оленина должна быть переориентирована на внутренний рынок России. Как сообщил в четверг сенатор от Магаданской области Анатолий Широков, это позволит активно развивать потенциал отечественной отрасли.

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"У нас на сегодняшний день существуют предприятия, направляющие мясо оленя на экспорт. <…> Из-за тех событий, которые сегодня происходят, сделать это довольно проблемно. Нам нужна переориентация этих производств, в том числе, и на внутренний рынок", - сказал он.

По его словам, это позволит развивать потенциал отечественной отрасли. "Устойчивое развитие - это развитие, которое учитывает все возможности развития, в том числе северное оленеводство - один из традиционных, культурных, хозяйственных комплексов коренного населения. <…> Это та отрасль, которая может влиять на устойчивость развития макрорегиона", - пояснил он.

Оленеводство распространено в арктических регионах России. Большая часть поголовья домашних северных оленей приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Чукотку, Ненецкий автономный округ и Красноярский край. Круглогодично в Арктике кочуют около 20 тыс. представителей коренных малочисленных народов.