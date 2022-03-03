Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания выступает за отключение всех российских банков от SWIFT и будет обсуждать эту инициативу на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС. Об этом заявила в четверг в ходе визита в Литву глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

"Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Я буду поднимать этот вопрос на завтрашней встрече G7, а также на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, которые были приглашены на него в этих исключительных обстоятельствах", - сказала Трасс.

По ее словам, западные страны должны совместными усилиями "парализовать российскую экономику, чтобы она не могла больше финансировать [президента РФ Владимира] Путина и его военную машину".

"Полагаю, что народ России сделает из этого собственные выводы", - отметила Трасс.

В ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Габриэлюсом Ландсбергисом и Эвой-Марией Лийметс соответственно Трасс также подчеркнула, что НАТО "необходимо сдержать агрессию РФ, укрепляя свои восточные рубежи".