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Военная операция на Украине
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Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, западные страны должны совместными усилиями "парализовать российскую экономику, чтобы она не могла больше финансировать президента РФ Владимира Путина и его военную машину"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания выступает за отключение всех российских банков от SWIFT и будет обсуждать эту инициативу на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС. Об этом заявила в четверг в ходе визита в Литву глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

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"Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Я буду поднимать этот вопрос на завтрашней встрече G7, а также на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, которые были приглашены на него в этих исключительных обстоятельствах", - сказала Трасс.

По ее словам, западные страны должны совместными усилиями "парализовать российскую экономику, чтобы она не могла больше финансировать [президента РФ Владимира] Путина и его военную машину".

"Полагаю, что народ России сделает из этого собственные выводы", - отметила Трасс.

В ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Габриэлюсом Ландсбергисом и Эвой-Марией Лийметс соответственно Трасс также подчеркнула, что НАТО "необходимо сдержать агрессию РФ, укрепляя свои восточные рубежи".

Теги
ВеликобританияРоссияТрасс, ЛизВоенная операция на Украине
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