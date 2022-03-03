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Великобритания решила закрыть лондонский страховой рынок для российских компаний

Такие законодательные меры позволят заблокировать доступ "компаниям авиационной или космической отрасли РФ к пользованию услугами британского страхования или перестрахования"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания закрывает для российских компаний лондонский рынок страхования - крупнейший в мире центр коммерческого и специализированного страхования. Об этом свидетельствует распространенное в четверг заявление Минфина Соединенного Королевства.

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Согласно сообщению, британское правительство примет "законодательство, запрещающее страховым и перестраховочным компаниям, базирующимся в Великобритании, осуществлять финансовые операции, связанные с российскими юридическими лицами, или предназначенные для использования в России".

Такие законодательные меры позволят заблокировать доступ "компаниям авиационной или космической отрасли РФ к пользованию услугами британского страхования или перестрахования", отметили в финансовом ведомстве.

Этот шаг, наряду с другим решениями позволит, по мнению Минфина, еще больше "изолировать экономику РФ от международной финансовой системы", добавили в Минфине.

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