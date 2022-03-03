МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспорт зернобобовых культур из России в 2021 году вырос на 38% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 1,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"По итогам прошлого года российские экспортеры поставили на зарубежные рынки зернобобовых культур на сумму $693 млн, что на 97% больше показателя 2020 года. В физическом выражении объем поставок достиг исторического рекорда в 1,6 млн тонн. Это на 38% выше 2020 года и на 18% опережает предыдущий максимум, установленный в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Как отметили в "Агроэкспорте", драйвером роста стали продажи сушеного гороха, отгрузки которого увеличились на 64%, до 1,2 млн тонн в натуральном объеме и в 2,2 раза - до $378 млн в денежном. Экспорт сушеного нута увеличился на 44%, до $193 млн, чечевицы - в 2,8 раза, до $119 млн. В структуре российского экспорта зернобобовых культур в 2021 году в стоимостном выражении на горох пришлось 54,5%, на нут - 27,9%, на чечевицу - 17,2%, на фасоль - 0,3%.

На первое место среди покупателей зернобобовых культур в прошлом году вышла Турция. За год объем импорта в Республику вырос в 2,4 раза, до 414 тыс. тонн в физическом выражении и в 4,1 раза - до $206 млн в денежном. Около 43% стоимостного объема пришлось на горох, 34% - чечевицу, 23% - нут. На втором месте находится Пакистан, импортировавший 239 тыс. тонн зернобобовых культур из России (снижение на 24% к 2020 году) на сумму $111 млн (рост на 16%). Основную часть поставок (56%) составил нут, 42% - горох. Третье место среди импортеров занял Бангладеш за счет наращивания закупок гороха: ввоз в южноазиатскую страну продемонстрировал рост в 2021 году в 3,4 раза, до 209 тыс. тонн в натуральном объеме и в 4,2 раза - до $72 млн в стоимостном.

Также в топ-5 покупателей российских зернобобовых культур в прошлом году вошли Италия ($53 млн, рост на 89%) и Латвия ($26 млн, рост на 69%). Рекордный экспорт зернобобовых связан с двумя основными факторами - высоким урожаем в России в 2021 году, а также сокращением производства в ряде крупных стран-экспортеров из-за погодных катаклизмов, пояснил начальник аналитического управления Федерального центра "Агроэкспорт" Евгений Зайцев. Так, по данным Росстата, в 2021 году производство зернобобовых в России достигло 3,84 млн тонн, что стало максимальным значением после 2017 года.

"Фактор глобального производства также существенно поддержал Россию с точки зрения конкурентоспособности и возможностей экспортных поставок. Крупнейший производитель зернобобовых - Канада - сократил производство гороха на 41%, чечевицы - на 44%, нута - на 64%", - отметил Зайцев. Сокращение экспортного потенциала Канады привело к переориентации ее партнеров на закупки зерна в других странах, в том числе в России, а также росту цен на зернобобовую группу. Так, по словам Зайцева, цены на горох возросли на 10-15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.