Эксперт: опыт развития Норильска поможет "перезапустить" другие арктические города России

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Реализация комплексного плана социально-экономического развития Норильска - одного из самых северных городов мира - даст опыт, который в дальнейшем позволит "перезапустить" и другие города в Арктической зоне РФ. Об этом в четверг сообщил советник заместителя директора Заполярного филиала компании "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам, директор АНО "Агентство развития Норильска" Максим Миронов в ходе дискуссии на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ).

"То, что уже сейчас делает команда Норильска, можно сказать, значимое событие в Арктике. Потому что сейчас мы делаем масштабную трансформацию арктического города, чего в мире не делал никто. <…> Уверен, что на примере нашего арктического города, Норильска уникального, потом мы сможем перезапустить остальные наши города в Арктической зоне", - сказал Миронов.

Норильск в качестве пилотного проекта вошел в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Комплексный план социально-экономического развития города предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м, а также ряд социально значимых объектов.

"Что строить, кроме жилых домов, чтобы привлекать молодежь? Мы провели масштабное социальное исследование в Норильске, после был ряд стратегических сессий, и выявили порядка 200 мероприятий, которые бы жители хотели в Норильске получить. Это все мы провели через экспертизу приглашенных лучших архитекторов страны, градостроителей. Сегодня мы уже реализуем этот план, разрабатываются проектно-сметные документации. Мы хотим построить арктический оазис, в который войдут арктический парк, музей современного искусства, самая современная школа в стране, социально-культурный общественный центр", - рассказал Миронов.

Из молодых жителей Норильска собраны команды управленцев, которыми руководят компетентные кураторы. В течение двух лет эти команды будут изучать лучшие российские практики по запуску подобных объектов, и перед ними стоит задача сформировать модель управления, а также привлечь молодых людей, которые приедут в Норильск, чтобы в этих объектах работать.

В Норильске проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в очном- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.