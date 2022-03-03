Глава Минэкономики Германии высказался против запрета на импорт энергоносителей из России

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в контексте событий на Украине высказался против запрета на импорт энергоносителей из России. Такое мнение он выразил в четверг на брифинге в Берлине.
"Я бы не поддержал эмбарго на российский импорт ископаемого топлива. Я бы даже высказался против", - отметил Хабек. Он подчеркнул, что ФРГ все еще зависит от импорта энергоносителей, несмотря на то, что страна пытается как можно скорее снизить эту зависимость. В этой связи, по словам министра, правительство Германии будет держать открытой возможность поставок энергоресурсов из России. "Нам нужны эти энергоносители для обеспечения ценовой стабильности и энергетической безопасности в Германии", - подытожил Хабек.
В настоящее время федеральное правительство работает над тем, чтобы снизить зависимость от газа, угля и нефти из России. Идет поиск новых источников энергии, все больше и больше ископаемые источники заменяются возобновляемыми. Этому также способствует сокращение потребления.
"Последствия [введения] санкций [против РФ] заметны, ситуация остается напряженной", - отметил министр, признав, что ожидания скорого восстановления экономики ФРГ до допандемийного уровня оказались преждевременными.
Хабек сообщил, что правительство Германии уже разрабатывает ряд мер по купированию возможного экономического ущерба от антироссийских санкций. В частности, государственная банковская группа KfW окажет поддержку предприятиям, пострадавшим в результате разрыва хозяйственных связей с Россией, путем выдачи льготных кредитов на развитие бизнеса в других регионах. В то же время министр не назвал конкретный объем программы поддержки экономики, поскольку, по его словам, он еще окончательно не согласован правительством.