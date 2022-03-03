Глава Минэкономики Германии высказался против запрета на импорт энергоносителей из России

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в контексте событий на Украине высказался против запрета на импорт энергоносителей из России. Такое мнение он выразил в четверг на брифинге в Берлине.

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"Я бы не поддержал эмбарго на российский импорт ископаемого топлива. Я бы даже высказался против", - отметил Хабек. Он подчеркнул, что ФРГ все еще зависит от импорта энергоносителей, несмотря на то, что страна пытается как можно скорее снизить эту зависимость. В этой связи, по словам министра, правительство Германии будет держать открытой возможность поставок энергоресурсов из России. "Нам нужны эти энергоносители для обеспечения ценовой стабильности и энергетической безопасности в Германии", - подытожил Хабек.

В настоящее время федеральное правительство работает над тем, чтобы снизить зависимость от газа, угля и нефти из России. Идет поиск новых источников энергии, все больше и больше ископаемые источники заменяются возобновляемыми. Этому также способствует сокращение потребления.

"Последствия [введения] санкций [против РФ] заметны, ситуация остается напряженной", - отметил министр, признав, что ожидания скорого восстановления экономики ФРГ до допандемийного уровня оказались преждевременными.