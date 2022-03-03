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Japan Airlines приостановила бронирование билетов в Москву

Меры приняты в связи с ситуацией на Украине, сообщили в компании

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Ведущая японская авиакомпания Japan Airlines приостановила бронирование новых билетов на еженедельные рейсы до Москвы. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении воздушного перевозчика.

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Он обосновал такое решение комплексной оценкой ситуации с безопасностью полетов на фоне происходящего на территории Украины. JAL также отменила рейс в Москву и обратный рейс в Токио 3 и 4 марта.

В четверг Japan Airlines и японская авиакомпания All Nippon Airways объявили об отмене в общей сложности 13 рейсов в страны Евросоюза из соображений безопасности в связи с военными действиями на Украине. Речь идет о полетах в Лондон, Париж, Хельсинки, Франкфурт и Брюссель.

Ранее Japan Airlines несколько раз отменяла рейсы из Токио в Москву по соображениям безопасности. До этого они совершались один раз в неделю из-за сокращения потока пассажиров в связи с пандемией коронавируса.

Теги
ЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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