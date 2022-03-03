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Военная операция на Украине

"Молдовагаз" заявил, что поставки газа через территорию Украины идут в штатном режиме

Председатель правления компании Вадим Чебан проинформировал, что "Молдовагаз" осуществляет постоянный контроль функционирования газотранспортной системы в целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Молдовагаз" в четверг проинформировала об отсутствии перебоев в поставках российского газа через территорию Украины, где ранее объявили о временном запрете на экспорт топлива. Об этом сообщил председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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"Транзит природного газа через территорию Украины для потребителей Республики Молдова осуществляется в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале. Чебан проинформировал, что "Молдовагаз" осуществляет постоянный контроль функционирования газотранспортной системы в целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей.

Ранее в четверг исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома объявил, что Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад". Данное решение он объяснил военной операцией, которая идет в стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В этот же день украинский парламент ввел военное положение на территории Украины.

Теги
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
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