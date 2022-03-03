Криптобиржа Binance продолжает обслуживать россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance не отключает всех российских пользователей, а лишь компании из санкционного списка. Об этом сообщила GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова в ходе круглого стола "О развитии блокчейн-технологий и регулировании цифровых финансовых активов".

"У нас есть регуляторные принципы, наши биржевые, когда компания в санкционных листах, к сожалению, мы вынуждены их сейчас отключать, но ни в коей мере не идет речь об отключении всех российских пользователей. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы их своевременно об этом информировать и, конечно же, мы сейчас тоже находимся в непростой ситуации", - сказала Гончарова.

Она также отметила, что криптобиржа продолжает обслуживать россиян. "Мы продолжаем обслуживать российских пользователей. Потому что очень много фейков в новостях, на нас, конечно, оказывается колоссальное давление" , - заявила она.

В ходе своего выступления они также отметила в отношении положений Минфина России о регулировании криптовалют, что криптобиржа поддерживает предложения министерства, в том числе о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. "Что касается положений Минфина, мы рассматривали и концепцию, и последний законопроект, мы только можем поддерживать то, что предлагает Минфин, потому как, конечно же, регулирование является, на мой взгляд, одним из необходимых условий для того, чтобы средства граждан не перетекали в "серые зоны", - сказала она.

По ее мнению, именно регулирование позволяет защищать российских пользователей. "Недостаток регулирования либо полный запрет просто будет способствовать тому, что пользователи будут использовать те биржи, на которых не производятся процедуры KYC (Know Your Customer, Знай своего клиента - прим. ТАСС) и "anti-money laundering" ("антиотмывочные" процедуры - прим. ТАСС)", - добавила они.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.