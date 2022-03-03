Интернет-регулятор отказал Украине в санкциях в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине в ее запросе на ограничение работы российского сегмента интернета. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

"Наша миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета", приводит телеканал заявление регулятора.

Ранее Украина в свете проведения специальной военной операции РФ запросила ICANN заблокировать создание новых российских доменов и отключить DNS-серверы в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.