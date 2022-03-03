Глава ЕК заявила, что ЕС переживет остаток зимы без газа из РФ, если поставки прекратятся

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз успешно переживет завершающийся зимний сезон без поставок газа из России, если они будут прекращены, а затем готов полностью отказаться от получения энергетического сырья из РФ. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Словакию после встречи с премьер-министром республики Эдуардом Хегером. Трансляцию вели словацкие телеканалы.

"Мы должны быть готовы к ответным мерам со стороны России и Кремля, - отметила Урсула фон дер Ляйен. - Большая тема здесь сжиженный газ и строительство терминалов для его хранения. Если бы Россия нас, Евросоюз, полностью отрезала от поставок газа, то мы смогли бы пережить этот завершающийся зимний сезон. Наши партнеры готовы обеспечить нас дополнительными поставками сжиженного газа. Затем мы готовы устранить зависимость от российского газа и других видов энергетического сырья [из РФ]".

Как заявила глава Еврокомиссии, если ситуация на Украине "будет ухудшаться", то ЕС введет "новые санкции" против РФ.

Она также поддержала реализацию плана ускоренного принятия Украины в Евросоюз. "Президент [Украины Владимир] Зеленский запустил этот процесс. <...> Следующим шагом будет то, что государства - члены сообщества проведут дискуссию по данному предложению [украинского президента], но этот процесс идет, и он развивается позитивно", - сказала Урсула фон дер Ляйен.