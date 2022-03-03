Перевозки "Трансконтейнера" в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Перевозки "Трансконтейнера" в сообщении с Финляндией осуществляются штатно, несмотря на отказ финского железнодорожного оператора VR Group сотрудничать с РЖД, говорится в сообщении "Трансконтейнера".

"Перевозки в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме", - сказали в компании.

Исполнительный директор компании VR Group Лаури Сиппонен 1 марта проинформировал гендиректора РЖД Олега Белозерова о решении VR воздерживаться от всех контактов, кроме необходимой коммуникации по трансграничному транспорту.

Однако перевозка пассажиров поездами "Аллегро" пока продолжается, чтобы все желающие могли вернуться домой.

