Эксперт: малые АЭС могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Атомные станции малой мощности (АСММ) могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок, что может привести к большей экологичности в макрорегионе. Такое мнение высказал член Общественного совета госкорпорации "Росатом", ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России Олег Муратов.

Атомные станции малой мощности - одно из перспективных направлений деятельности госкорпорации "Росатом". Они предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС.

"Наиболее рациональное использование для надежного энергообеспечения [в Арктике] - малая ядерная энергетика. <...> Именно такие станции малой мощности могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок", - сказал он на VII Международной конференции "Арктика: устойчивое развитие".

По его словам, атомные станции малой мощности являются экологически чистым источником энергии в Арктике по сравнению с дизельным топливом. "Использование дизельного топлива создает большие экономические проблемы, затраты. Еще очень важная проблема - экологическая, поскольку выбросы и сбросы влияют и разрушают очень хрупкую северную природу. Решение такой проблемы в Арктической зоне - это создание энергоэффективной системы генерации, которая будет не только экономически, но и экологически эффективной", - пояснил он.

Муратов отметил, что на строительство АСММ требуется меньше времени.