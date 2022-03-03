{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: малые АЭС могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок

По словам члена Общественного совета госкорпорации "Росатом" Олега Муратова, такие станции являются экологически чистым источником энергии в Арктике по сравнению с дизельным топливом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Атомные станции малой мощности (АСММ) могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок, что может привести к большей экологичности в макрорегионе. Такое мнение высказал член Общественного совета госкорпорации "Росатом", ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России Олег Муратов.

Атомные станции малой мощности - одно из перспективных направлений деятельности госкорпорации "Росатом". Они предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС.

"Наиболее рациональное использование для надежного энергообеспечения [в Арктике] - малая ядерная энергетика. <...> Именно такие станции малой мощности могут быть созданы на базе судовых ядерных энергетических установок", - сказал он на VII Международной конференции "Арктика: устойчивое развитие".

По его словам, атомные станции малой мощности являются экологически чистым источником энергии в Арктике по сравнению с дизельным топливом. "Использование дизельного топлива создает большие экономические проблемы, затраты. Еще очень важная проблема - экологическая, поскольку выбросы и сбросы влияют и разрушают очень хрупкую северную природу. Решение такой проблемы в Арктической зоне - это создание энергоэффективной системы генерации, которая будет не только экономически, но и экологически эффективной", - пояснил он.

Муратов отметил, что на строительство АСММ требуется меньше времени.

Теги
Россия
Санкции в отношении России
США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий РФ
В черный список попали Иркутский авиационный завод, "Авиастар-СП", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон" и другие организации
Читать полностью