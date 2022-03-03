Ростуризм: до 20 тыс. туристов из России испытывают трудности при возвращении из-за рубежа

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. До 20 тыс. российских туристов столкнулись с определенными сложностями при возвращении домой из-за рубежа. Об этом в четверг заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Поздняков", размещенном в четверг на сайте телеканала НТВ.

"Количество туристов, которые в [данный] момент столкнулись с определенными сложностями, <...> до 20 тыс. где-то примерно составляет, не более 20 тыс. Пару дней назад эта цифра была где-то в районе 27 тыс.", - сказала Догузова.

Большая часть из этих туристов - 19 тыс. - находятся в странах Латинской Америки, еще около 1 тыс. - в европейских странах. Каждый день туроператоры вывозят в Россию по несколько тысяч туристов. В четверг из стран Латинской Америки на семи самолетах в РФ вылетели более 2 тыс. человек. Глава Ростуризма выразила надежду, что вопрос с возвращением домой российских туристов решится в течение ближайшего времени. Всего за рубежом находятся около 160 тыс. российских туристов.

"Но тут важно понимать, что подавляющее большинство этих туристов спокойно продолжает свой отпуск, свой отдых и не испытывает никаких сложностей. Это та же Турция, Египет, Восточная Азия, ОАЭ и еще целый ряд стран. И здесь нет, по крайней мере на данный момент, никаких сложностей, никаких проблем", - объяснила Догузова.