{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Минфин США: Китай должен будет следовать введенным экспортным ограничениям против России

Также, как отметил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, некоторые товары Китай не может дать России, "потому что у него их нет"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям, направленным против России. Об этом заявил в четверг заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью газете The Washington Post.

На эту тему
Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ
Закрытое небо и отключение от SWIFT.

"Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <...> Китай должен следовать правилам, которые мы установили", - утверждал он.

Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые "нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет". "Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников", - полагает замминистра.

Теги
СШАРоссияКитайСанкции в отношении России
Санкции в отношении России
США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий РФ
В черный список попали Иркутский авиационный завод, "Авиастар-СП", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон" и другие организации
Читать полностью