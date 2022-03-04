Мордовия направит более 900 млн руб. на поддержку агропрома и подготовку к полевым работам

ТАСС, 4 марта. Власти Мордовии направят более 900 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса и подготовку к весенне-полевым работам. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии по итогам заседания антикризисного штаба по поддержке устойчивости экономики Мордовии.

"Заместитель председателя правительства Мордовии Раиса Цыбизова сообщила, что в регионе ведется подготовка к весенне-полевой кампании. На поддержку отрасли и подготовку к весенне-полевым работам Минсельхозпродом республики уже направлено 120 млн рублей, будет доведено еще 800 млн рублей господдержки", - говорится в сообщении.

Цыбизова отметила, что предприятия отрасли работают в стабильном режиме. "Не фиксируем рост отпускных цен более чем на 3%. Снижения выпуска продукции нет, запасы имеются, постоянно восполняются. Ажиотажный спрос населения на сахар удовлетворяется в полном объеме", - цитирует зампреда пресс-служба.

Глава Мордовии Артем Здунов в ходе заседания поручил принять превентивные меры для нейтрализации последствий вводимых санкций на экономику региона. "Работу будем выстраивать по каждому направлению, ответственность закреплена за зампредами правительства. Если это промышленность, то нужно отслеживать ситуацию от поставок сырья и комплектующих до сбыта продукции. У нас уже были такие времена, не первый раз сталкиваемся", - сказал руководитель региона.

И. о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов отметил, что регион планирует выйти в федеральный центр с инициативой по снижению пеней на неуплаченные налоги. По его словам, это сейчас может быть особенно актуально для представителей малого и среднего предпринимательства. Кроме того, речь шла об инициативе региона по докапитализации республиканского фонда микрофинансирования, а также снижению ставки по действующим кредитным программам. "Сейчас ставки по микрозаймам в зависимости от условий варьируются от 1 до 13%, повышения ключевой ставки до 20% бизнес, конечно, не выдержит", - подчеркнул министр.

Отдельно участники заседания обсудили работу строительной отрасли. По информации министра строительства и архитектуры Мордовии Алексея Гришакина, основные материалы для комплектации объектов (кирпич, железобетон, цемент и пр.) приобретаются у региональных или российских предприятий. Ведется работа по переориентации на отечественного производителя по инженерным системам и оборудованию систем вентиляции, водоподготовки, отопления, сети связи. Гришакин заверил, что производственные предприятия строительной отрасли республики продолжают работу в обычном режиме, работы на объектах идут в соответствии с графиками.