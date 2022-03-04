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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook

Большинство пользователей жаловались на сбои в работе сайта
© AP Photo/Jenny Kane

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, наблюдаются в России в ночь с четверга на пятницу. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 01:07 мск зафиксировано 419 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство пользователей (59%) жаловались на сбои в работе сайта, 24% сообщили о проблемах с приложением, 17% испытывали трудности с авторизацией. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

25 февраля Роскомнадзор сообщил что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.

23 февраля сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения.

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