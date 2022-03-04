В Якутии в 2022 году проведут весенние полевые работы на площади свыше 49,2 тыс. га

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2022 году в Якутии превысит 49,2 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше показателей прошлого года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба регионального Минсельхоза.

"Аграрии проведут в 2022 году весенние полевые работы на площади свыше 49,2 тыс. га. Из них свыше 30,5 тыс. га - кормовые культуры, более 10,7 тыс. га - зерновые культуры. Кроме этого, планируется посадка картофеля и овощей", - рассказали в министерстве.

По данным пресс-службы, в 2021 году посевная площадь по факту составила более 47,6 тыс. га.

Как добавили в Минсельхозе Якутии, в этом году планируется заготовить свыше 29,5 тыс. тонн силоса и более 13,2 тыс. тонн сенажа. "В прошлом году было заготовлено более 25,7 тыс. тонн и 13,9 тыс. тонн соответственно", - уточнили в министерстве.

"От соблюдения всех установленных сроков зависит своевременность проведения полевых работ, соответственно, и получение урожая. Муниципальные районы должны отработать с Минсельхозом вопросы обеспечения семенным материалом и минеральными удобрениями в оперативном порядке", - добавили в министерстве.