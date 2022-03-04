"Известия": производители лекарств предложили упростить вывод препаратов на рынок России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производители фармацевтических препаратов предложили упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот в РФ. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет в пятницу газета "Известия" .

По данным издания, с таким предложением выступили Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ).

Как сообщил газете гендиректор АРФП Виктор Дмитриев, согласно действующему законодательству, первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы в лаборатории Росздравнадзора, что приводит к лишним затратам и тормозит их вывод на рынок. "Сами по себе партии дорогостоящие. К тому же сейчас появляются трудности с проведением самих экспертиз. Они предполагают использование специального оборудования, которое у нас не производятся. То есть его тоже нужно закупать и привозить в Россию, сейчас с этим будут проблемы", - отметил он.

По словам Дмитриева, возможности для упрощения процедуры вывода новых лекарств на рынок имеются. Так, для ряда препаратов исследования проводятся дистанционно, что сокращает время процедуры. Также предлагается рассмотреть возможность сокращения числа партий отправляемых на тестирование препаратов. При этом, подчеркнул гендиректор АРФП, о полной отмене тестирования речь пока не идет.

Газета направила запросы в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой прокомментировать инициативу.

Как сообщал ранее ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев ("Единая Россия"), рынок лекарственных препаратов в РФ регулируется государством, что позволит избежать скачка цен и дефицита жизненно необходимых и важнейших препаратов. Он также отмечал, что более 60% лекарств на российском рынке в настоящее время - отечественного производства. Что касается иностранных препаратов, то, по словам Нифантьева, перебоев с ними возникнуть не должно, при этом запасы лекарств у дистрибьюторов и производителей рассчитаны на разумное потребление. Если же возникнет дефицит какого-либо препарата, он будет временным - до момента привоза следующей партии, отмечал депутат.