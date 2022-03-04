Администрация Панамского канала не будет препятствовать проходу российских судов

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Российские суда не будут ограничены в праве на проход через Панамский канал, администрация которого придерживается политики нейтралитета. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление оператора канала.

"Панамский канал является постоянно нейтральным международным транзитным водным путем, - приводит агентство выдержки из текста документа. - Как в мирное время, так и в военное канал остается безопасным и открытым для мирного транзита судов всех наций на условиях полного равенства".

Ранее группа граждан Украины, проживающая в центральноамериканской республике, потребовала от властей закрыть канал для российских кораблей на фоне введения западными странами санкций против России.