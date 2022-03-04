В Хабаровском крае ищут поставщиков для работы сельхозпредприятий в условиях санкций

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае помогут сельхозпредприятиям найти альтернативных поставщиков сырья и запчастей к оборудованию для работы в условиях санкций. Об этом ТАСС сообщила начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Евгения Болтрушко.

"Запасов сырья для обеспечения работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производства продукции для обеспечения населения края продовольствием достаточно, проблемы с поставками у большинства предприятий отсутствуют. Ряд предприятий закупает импортное сырье и запасные части к оборудованию, расходные материалы. Оказываем содействие в поиске альтернативных поставщиков из России, стран АТР", - сказала Болтрушко.

Сельхозпредприятия сейчас готовятся к сезонным полевым работам. Подготовка к посевной идет по плану - уже закуплено необходимое оборудование, удобрения, семена. Посевная площадь в этом году сохранится на уровне 2021 года и составит 55,5 тыс. га. Начало сева ранних зерновых запланировано на вторую-третью декаду апреля. Животноводческие предприятия края также работают в штатном режиме, обеспечены кормами и ветпрепаратами в необходимом объеме на зимне-стойловый период, уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что для организаций агропромышленного комплекса края с 2017 года доступен механизм кредитования по льготной ставке от 1 до 5% годовых, который используется для проведения полевых работ, приобретения кормов, техники, оборудования, животных и на другие цели. В условиях санкций на банковский сектор Минсельхоз России сохранил льготную ставку.

"Основным механизмом содействия сельхозтоваропроизводителям края в непростых условиях является сохранение и предоставление государственной поддержки. В текущем году планируемый объем господдержки сельхозпроизводства предварительно составит 782 млн рублей. Министерством уже объявлен прием документов на предоставление компенсации затрат на приобретенные материально-технические ресурсы для посевной 2022 года, общий объем поддержки по данному направлению - 49 млн рублей", - сказала Болтрушко.

Она добавила, что региональные власти еженедельно мониторят деятельность предприятий агропромышленного комплекса для того, чтобы своевременно среагировать в случае негативного влияния санкций на их работу.