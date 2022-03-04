Шольц: ФРГ подготовилась к тому, чтобы закупать газ не только у России

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германия подготовилась к тому, чтобы получать газ не только из России, но и от других поставщиков. Об этом канцлер Олаф Шольц сообщил в четверг вечером в эфире телеканала ZDF .

"Поскольку мы не наивны, то, с одной стороны, ввели это регулирование (имеются в виду санкции в отношении РФ и остановка сертификации проекта "Северный поток - 2"), однако в то же время заранее подготовились к ситуации, при которой также могут возникнуть трудности", - отметил он. "Мы подготовились к тому, что будем закупать газ у других поставщиков, мы сделали это и продолжим поступать аналогичным образом", - подчеркнул Шольц. Он добавил, что Германия по-прежнему приобретает газ, уголь и нефть у России.

Коснувшись вопроса о газопроводе "Северный поток - 2", глава правительства ФРГ заметил, что решение о приостановке сертификации было принято своевременно. "Это был долгосрочный проект, реализацию которого продвигали несколько правительств Германии. Я считаю, некоторые не вполне ясно осознают, что мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов и России. Он поступает по нескольким трубопроводам - через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море - по "Северному потоку", - подытожил Шольц, уточнив, что "речь шла о четвертой трубе". Однако он выразил мнение, что решение об остановке "Северного потока - 2" продиктовано необходимостью. "Мы были полностью готовы к тому, чтобы остановить процесс сертификации в случае агрессивной войны", - заключил канцлер.

Выступая в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что его страна готова к возможному прекращению поставок газа из РФ. Он пояснил, что в последние годы зависимость Германии от российских энергоресурсов возросла. Однако даже если Москва прекратит поставки голубого топлива, то, по словам Хабека, Берлин готов к этому.

Кроме того, сообщалось, что германское министерство по делам экономики и защиты климата подтвердило готовность властей закупить сжиженный природный газ за €1,5 млрд.