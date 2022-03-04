Югра увеличит объем госзакупок у малого бизнеса до 35% и введет экспортный кешбэк в 5%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличат объем госзакупок у малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) с 25% до 35% и начнут предоставлять экспортный кешбэк в 5% от общей суммы договора. Также будут действовать арендные каникулы по государственному и муниципальному имуществу, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

"Прорабатываем меры по устойчивости экономики региона. Расскажу о направлениях, которые в фокусе. Из нового: объем госзакупок у МСП и СОНКО увеличим с 25% до 35%, экспортный кешбэк 5% от общей суммы договора; Югорская региональная микрокредитная компания будет давать микрозаймы на рефинансирование своих займов сроком до 36 месяцев, предельная ставка по всем займам - 9%, Югорская региональная гарантийная организация вводит рассрочку по уплате вознаграждения за поручительство, поручительство по экспортным аккредитивам со ставкой 0,5%, арендные каникулы по государственному и муниципальному имуществу, снижение ставки налога по УСН с объектом налогообложения "доходы", для всех видов деятельности до 4%", - написал он.

По его словам, также в Югре будут отслеживать цены на стройматериалы, уделят внимание проектам с иностранным участием, обновят инвестиционное меню, разработают шаги по импортозамещению с учетом федеральной программы "Импортозамещение 2.0", будет проводится мониторинг цен на социально значимые товары. "Сейчас проблем в розничной торговле нет, ежедневно проверяем цены на товары первой необходимости и топливо, лекарства и продукты есть с запасом. Рассматриваем вопрос снятия или послабления ограничений для общепита, кинотеатров, игровых комнат. Все действующие программы по поддержке бизнеса будут работать в полном объеме, некоторые актуализируем", - добавил Генкель.

Он уточнил, что регион также реализует антикризисные меры, недавно введенные президентом РФ: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям.