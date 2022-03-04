Выручка "Ростелекома" по МСФО в 2021 году выросла на 6%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом на 6% и составила 580,092 млрд рублей. Чистая прибыль госоператора в 2021 году возросла на 26%, до 31,832 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале 2021 года выросла на 3%, до 168,3 млрд рублей. Показатель OIBDA "Ростелекома" за отчетный период возрос на 10% и достиг 49,116 млрд рублей, капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 18%, до 42,548 млрд рублей.

Менеджмент компании рекомендует выплатить по итогам 2021 года дивиденды в размере шести рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. Также "Ростелеком" пока воздержится от прогнозов по основным показателям деятельности в 2022 году - "до момента стабилизации ситуации и снижения волатильности на финансовых рынках".

Показатель OIBDA "Ростелекома" в 2021 году вырос на 13% и достиг 218,814 млрд рублей, капитальные вложения без учета госпрограмм - на 11%, до 118,74 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) составил 32,5 млрд рублей.

Выручка по сегментам

Доходы от услуг мобильной связи "Ростелекома" по итогам 2021 года увеличились на 10% и составили 194,345 млрд рублей, от услуг фиксированного интернета - на 11%, до 99,947 млрд рублей. Выручка от цифровых сервисов госоператора в 2021 году стала больше на 14% и достигла 88,4 млрд рублей, а доходы от услуг телевидения возросли на 5%, до 39,913 млрд рублей.

Выручка "Ростелекома" от оптовых услуг (включая VPN, присоединение и пропуск трафика, инфраструктурные сервисы и аренду каналов) за 2021 год снизилась на 1%, до 74,075 млрд рублей. Доходы госоператора от фиксированной телефонии уменьшились на 11% и составили 48,862 млрд рублей.

Доходы от услуг мобильной связи "Ростелекома" по итогам четвертого квартала 2021 года выросли на 7%, до 50,734 млрд рублей, от услуг фиксированного интернета - на 15%, до 27,256 млрд рублей. Выручка от цифровых сервисов госоператора в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 25%, до 37,942 млрд рублей, а доходы от услуг телевидения возросли на 4% и достигли 10,172 млрд рублей.

Выручка "Ростелекома" от оптовых услуг (включая VPN, присоединение и пропуск трафика, инфраструктурные сервисы и аренду каналов) за отчетный период снизилась на 14%, до 17,396 млрд рублей. Доходы госоператора от фиксированной телефонии уменьшились на 11% и составили 11,831 млрд рублей.

Количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) в интернет "Ростелекома" в четвертом квартале выросло на 4% - до 9,8 млн, платного ТВ - на 2%, до 10,9 млн.

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) в сегменте ШПД возросла на 1% и достигла 390 рублей.