Эксперт сообщил о снижении экспорта подсолнечного масла на 25% из-за закрытия южных портов

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 4 марта. /ТАСС/. Закрытие судоходства в Азовском море из-за проведения спецоперации на Украине повлечет снижение экспорта российского подсолнечного масла до 2,9 млн тонн, или на 25% от ожидаемого показателя в 3,9 млн тонн. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко на 15-й Зимней зерновой конференции, которая проходит 2-4 марта в Алтайском крае.

"Из-за спецоперации на Украине закрыты на неопределенный срок порты [на Азовском море] как Украины, так и наши. На этот срок приостановлен экспорт подсолнечного масла и, соответственно, переработка [подсолнечника]. При оптимистичном сценарии, а именно, возобновлении экспорта масла в мае 2022 года, общий объем за сезон 2021-2022 года дойдет до 2,9 млн тонн подсолнечного масла", - сказал Петриченко.

По его словам, собранный в прошлом году урожай подсолнечника в 15,7 млн тонн позволил бы в стандартных условиях произвести 6,2 млн тонн масла и экспортировать 3,9 млн тонн этого продукта. Петриченко уточнил, что основными импортерами подсолнечного масла являются Турция, Иран, Индия и Египет, экспорт в которые идет как раз в основном через порты Причерноморья.

"По сути вся эта часть, кроме Китая и Узбекистана, и встала на неопределенный срок", - подчеркнул эксперт.

Ранее в Росморречфлоте ТАСС сообщали, что по указанию Минобороны 24 февраля с 4 утра было приостановлено судоходство в Азовском море до особого распоряжения.