Красноярский аэропорт планирует увеличить пассажиропоток более чем на 10% в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Аэропорт Красноярск планирует преодолеть психологическую отметку в 3 млн пассажиров в 2022 году. Таким образом, пассажиропоток увеличится более чем на 10% сообщил в пятницу во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

"По итогам прошлого года мы в очередной раз исторический побили рекорд. Перевезли более 2,7 млн [человек] <...>. План на 2022 год, несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас психологическая отметка стоит, ее необходимо преодолеть, - 3 млн пассажиров", - сказал Метцлер.

По данным пресс-службы, пассажиропоток 2021 года был максимальным за 41 год существования аэропорта. Чаще всего из красноярского аэропорта летали в Москву - более 960 тыс. человек.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Основная тема мероприятия - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.