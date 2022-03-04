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Reuters: криптовалютная биржа Binance не будет замораживать счета россиян

При этом ограничения коснутся пользователей, против которых были введены санкции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance не будет в одностороннем порядке замораживать счета пользователей из России. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

В то же время криптовалютная биржа, по данным агентства, планирует принять необходимые меры по отношению к пользователям, против которых были введены санкции.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.

В феврале 2022 года Binance вступила в Ассоциацию банков России. Также на базе ассоциации был создан экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам, который возглавила GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

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