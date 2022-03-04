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Эксперт: отсутствие правового регулирования применения ИИ стало проблемой отрасли

Специалисты создали правовую сущность - цифровой профиль, который еще несколько лет назад ограничивался логином и паролем, отметила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Элина Сидоренко

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Отсутствие установленной ответственности за правонарушения в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ), а также в целом правового регулирования в этой области - одна из проблем отрасли. Об этом сообщила в пятницу на Красноярском экономическом форуме директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО МИД РФ Элина Сидоренко.

"Возникает важнейшая проблематика, как мы сегодня можем ввести в правовое поле то, что сегодня создается искусственным интеллектом? <…> На самом деле проблем очень много. Элементарно - если мы разработали интересную модель, эту модель может завтра кто-то украсть. А как мы защитить свои права можем? Из концепции искусственного интеллекта вопрос не решен", - сказала она.

По словам Сидоренко, на сегодняшний день, в том числе благодаря искусственному интеллекту, специалисты создали правовую сущность - цифровой профиль, который еще несколько лет назад ограничивался логином и паролем, а в настоящее время дополнен изображением лица, голосом, например, для персонификации пользователя телефоном. "Наш профиль сгенерирован, но кто его охраняет? Никто. В персональные данные не входит наш голос, не входит наше изображение. <…> Помните, департамент информационных технологий Москвы упустил [в сеть] информацию о больных ковидом? Что произошло, какую правовую ответственность они понесли? Они просто публично извинились", - добавила она.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Основная тема мероприятия - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, тогда он собрал около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.

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Россия
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