Госдума приняла закон о налоговых льготах зарегистрированным на Курилах организациям

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, который предоставляет новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговые льготы при соблюдении определенных условий. Документ инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

В частности, закон предусматривает, что в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов такие организации не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций. Также в этот период они будут иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Эти льготы будут предоставляться автоматически при соответствии такой организации одновременно следующим условиям: не иметь обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов, не заниматься посреднической деятельностью, производством и (или) переработкой подакцизных товаров, добычей и (или) переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки). Кроме того, доля доходов от пассивной деятельности такой организации не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Если организация нарушит эти условия, она лишится предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который установлено нарушение соответствующих условий. При этом суммы налогов и страховых взносов, которые эта организация не уплатила, должны быть восстановлены и доначислены такому лицу.

За организацией сохраняется обязанность налогового агента.

Для контроля за соблюдением условий, предусмотренных законом, организация-участник не позднее 28 марта года, следующего за отчетным, должна будет представить в налоговый орган по месту его регистрации расчет о доле пассивных доходов. Кроме того, закон устанавливает возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ). При этом операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от НДС.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.