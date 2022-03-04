ВТБ с начала недели привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ с начала этой недели на фоне роста ставок по сберегательным продуктам привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ с 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, привлек в классические сберегательные продукты 1,2 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыл почти 1 млн клиентов", - подчеркивается в сообщении.

В банке напомнили, что на этой неделе повысили ставки как по рублевым, так и валютным сберегательным продуктам. Сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу составляет 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца - 8% годовых, в евро - 7% годовых.

"Это привело к рекордному спросу на классические сберегательные продукты: всего с начала недели клиенты ВТБ открыли почти 1 млн новых вкладов и накопительных счетов, из них 300 тыс. - за 3 марта. Каждый час в точках продаж и в "ВТБ онлайн" на этой неделе открывается более 10 тыс. сберегательных продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей. Это говорит о заинтересованности населения в размещении сбережений и доверии к банку", - подчеркнули в пресс-службе.