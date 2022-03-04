Кабмин выделил еще 450 млн рублей на развитие моногородов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство дополнительно выделило 450 млн рублей на поддержку проектов развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет федеральных средств в моногородах будет создана необходимая инфраструктура, построены социальные и промышленные объекты, инвесторы смогут профинансировать капитальные затраты и приобрести новое оборудование. По итогам реализации этих проектов в моногородах ожидается не менее 478 новых рабочих мест", - отметили в правительстве.

Моногорода в России имеют особый статус. В них действуют специальные меры поддержки для инвесторов. Инфраструктура, необходимая для реализации их проектов, в том числе в рамках концессионных соглашений, создается за счет государства. Кроме того, инвесторам в моногородах доступны льготные кредиты на срок до 15 лет с отсрочкой по платежам.

Всего на проекты развития моногородов в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 2,9 млрд рублей.