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Sony и Honda совместно будут производить электромобили

Ожидается, что продажи начнутся в 2025 году

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Японский производитель электроники Sony Group и автомобильный концерн Honda приняли решение начать совместный выпуск электромобилей. Об этом в пятницу объявили японские компании.

Как говорится в опубликованном заявлении компаний, в течение этого года планируется создать венчурное предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Ожидается, что продажи начнутся в 2025 году. Производство на первичном этапе будет вестись на уже существующих заводах Honda.

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