На самой глубокой в РФ шахте "Комсомольской" начнут добывать вновь разведанные запасы угля

СЫКТЫВКАР, 4 марта. /ТАСС/. Добычу вновь разведанных запасов угля начнут на самой глубокой в России шахте "Комсомольской" АО "Воркутауголь". Планируется второй этап строительства промышленной площадки шахты в связи с доразведкой нижнего горизонта и уточнением запасов угля, сообщила Главгосэкспертиза России в пятницу.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства производственных объектов шахты "Комсомольская" на Воркутском угольном месторождении в Республике Коми. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проектной документацией <…> предусмотрен второй этап строительства промышленной площадки шахты "Комсомольская" в связи с доразведкой нижнего горизонта и уточнением запасов каменного угля по состоянию на 1 января 2020 года. В настоящее время горные работы ведутся на участке вскрытия блока "Южный". Проектная мощность шахты по горной массе - до 2,4 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

"Комсомольская" - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне шахта, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сегодня работает на глубинах около 1 100 метров и является самой глубокой шахтой России. Максимальная мощность мерзлоты отмечена на глубине 103 м. Участок угледобычи расположен на западном крыле Воркутской мульды в границах поселка Комсомольский, в 11 км от Воркуты. Лицензией на отработку запасов владеет АО "Воркутауголь".

В ходе реализации проекта в южной части шахтного поля разместят здание вентиляторной установки АВРМ-36 с вентиляционным каналом, противопожарную насосную станцию с резервуарами запаса воды, а также локальные очистные сооружения поверхностного стока, эстакады внутриплощадочных сетей, комплектные трансформаторные подстанции и иные необходимые сооружения и коммуникации, сообщила Главгосэкспертиза.

"Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, одно из крупнейших предприятий в стране по производству коксующегося угля, незаменимого компонента в металлургии. В состав компании входят четыре шахты, один разрез и обогатительная фабрика. В начале декабря 2021 года сообщалось, что горно-металлургическая компания "Северсталь", которая владела 100% акций "Воркутаугля", подписала с компанией "Русская энергия" обязывающее соглашение о продаже своего угольного актива "Воркутауголь" за 15 млрд рублей. В "Северстали" отмечали, что ожидают закрытия сделки в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы, а также выполнения ряда прочих условий.