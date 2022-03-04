Эксперт: имеющаяся авиация покроет потребности РФ в грузоперевозках в условиях санкций

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Имеющиеся мощности российской авиации позволят "с лихвой" покрыть потребности страны в грузовых авиаперевозках в условиях введенных в отношении России санкций. Такое мнение выразил в пятницу на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) директор по внешним связям "Волга-Днепр Инвест" Вильдан Зиннуров.

"Даже в условиях ограничений и санкций, которые существуют, с имеющимся флотом на сегодня российской авиации с лихвой можем покрыть потребности России, если нас не будут пускать на иные рынки. Поскольку дефицит провозных емкостей обусловлен, прежде всего, потребностями глобального рынка. Говоря про нашу компанию, от общего объема перевозок российский рынок занимал 10%", - сказал он.

По словам Зиннурова, мощностей для производства запасных частей для авиации в стране достаточно, они соразмерны с объемами мирового флота. Однако важным в этом вопросе остается качество обслуживания. Потребуется время на пересмотр логистических цепочек, однако они прогнозируемо будут решены к моменту решения вопросов, связанных с лизингом.

В числе существующих проблем отрасли он назвал недостаточную инфраструктуру в аэропортах. По словам Зиннурова, существующая сеть позволяет обеспечить потребности страны, однако уровень сервиса является недостаточным. "Каждый квадратный метр складских мощностей в России позволяет обрабатывать 5-7 тонн в год. Современные международные аэропорты - от 12 до 17 тонн с кв. м. То есть эффективность выше в 2,3-3 раза", - отметил он.

Зиннуров добавил, что в настоящее время в стране будет востребовано развитие хабовых моделей. Либерализация закона в сфере управления воздушного движения авиации общего назначения, малотоннажных воздушных судов, развитие аэродромной сети, прежде всего частной, создают хорошие предпосылки для развития малой авиации. В сложившейся ситуации важной остается поддержка государства - в части юридической консультации, а также персонифицированной финансовой помощи компаниям для сохранения флота.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.