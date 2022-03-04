Иностранные компании продолжают участвовать в нефтегазовых проектах в Ненецком АО

ТАСС, 4 марта. Зарубежные компании не заявляли о выходе из совместных проектов по добыче углеводородов в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона. В НАО работают две компании c иностранным участием - ООО "СК "Русьвьетпетро" и ООО "Зарубежнефть - добыча Харьяга".

"Иностранные компании продолжают работу в добывающих проектах в НАО. На текущий момент с их стороны не было обращений о выходе", - сказали в пресс-службе.

"Русвьетпетро" (совместная компания с Вьетнамом) в НАО разрабатывает месторождения Центрально-Хорейверского поднятия. "Зарубежнефть - добыча Харьяга" ведет разработку Харьягинского нефтяного месторождения. Среди учатников проекта французская "Тоталь" и норвежская "Статойл" (сейчас называется "Эквинор").

Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Доля прибыльной продукции от Харьягинского месторождения является вторым по величине источником доходов окружной казны - до 30%.

Как отметил в ходе заседания оперативного штаба по устойчивому положению экономики на территории региона, глава НАО Юрий Бездудный, власти округа ведут переговоры с недропользователями, работающими в НАО. По его словам, компании сохраняют рабочие места, объемы добычи и инвестиций.