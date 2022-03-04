В Госдуме обсудят с Минтруда дополнительные меры поддержки рынка труда

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и представители Минтруда РФ в ближайшее время обсудят дополнительные меры поддержки рынка труда в рамках Совета по вопросам социальной защиты и поддержки граждан в условиях санкций при председателе Думы Вячеславе Володине. Об этом журналистам в пятницу сообщил зампредседателя Совета, замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В самое ближайшее время в рамках нашего Совета мы соберемся с Министерством труда и обсудим предложения, связанные с поддержкой рынка труда", - сказал он.

Исаев напомнил, что еще в прошлом году были приняты поправки в закон "О занятости населения в РФ", которые "значительно активизировали работу центров занятости". "Понятно, что сейчас, по всей видимости, придется принимать дополнительные меры. Речь может идти и о пособиях по безработице, речь может идти и о создании временных рабочих мест. Думаю, что уже на следующей неделе [вопрос о дополнительных мерах поддержки рынка труда] будет обсужден нами в рамках Совета", - добавил он. Кроме того, Исаев сообщил, что фракция "Единая Россия" также готовит свои предложения в этой сфере.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, включая президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова.