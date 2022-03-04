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В СКФУ заявили, что ученые региона готовы к импортозамещению в инновационной сфере

Разработки вуза могут внедрить на российских предприятиях в ближайшее время

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) готовы к разработке отечественных технологий в рамках импортозамещения. Некоторые инновационные проекты в ближайшее время могут быть готовы к использованию в промышленности, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Ученые вуза готовят ряд инновационных разработок, которые в ближайшее время могут быть внедрены на российских предприятиях, обеспечивающих импортозамещение стратегически важных для России товаров и технологий, попавших под санкции. В арсенале ученых разработки новых керамических материалов для компактных дисковых лазеров, сверхъярких полупроводниковых источников белого света, крупногабаритных монокристаллов", - говорится в сообщении.

В вузе отмечают, что ученые СКФУ также работают над проектами в области фармакологии, микробиологии. "Мы видим, что наши исследования востребованы. В активе наших ученых инновации для производства отечественной лазерной и светотехники, электроники, самолетостроения, химической, фармацевтической, пищевой и микробиологической отраслей промышленности", - приводятся в сообщении слова ректора Дмитрия Беспалова.

Северо-Кавказский федеральный университет является крупнейшим вузом Северного Кавказа. Как сообщается на сайте СКФУ, в составе университета работают 32 научно-образовательных центра, бизнес-инкубатор, технопарк, 39 проблемных научно-исследовательских лабораторий, 150 молодежных научно-инновационных объединений.

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