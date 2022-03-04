Дума заменяет для МСП штрафы на предупреждения за некоторые первые нарушения

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о смягчении административной нагрузки на малый и средний бизнес, а также на социально ориентированные НКО.

Как отметил на заседании статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, законопроектом предлагает "закрепить за малым и средним бизнесом право на ошибку". Он напомнил, что с 2017 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях появилась альтернатива штрафу - "возможность назначить предупреждение по отдельным статьям правонарушений". Теперь эта норма "для органов контроля и судов из факультативной превратится в обязательную".

Замминистра пояснил, что речь идет о нарушениях, не связанных с причинением или угрозой причинения вреда здоровью людей, окружающей среде или имуществу.

Кроме того, законопроект позволит "защитить микро и малые предприятия, социально ориентированные НКО от слишком высоких штрафов". "Тут два варианта. Первый - это применять к таким юридическим лицам то же наказание, что и к индивидуальным предпринимателям. Второе - если в статье нет наказания для индивидуальных предпринимателей, то смягчить тот размер, который действует для юридических лиц", - продолжил Херсонцев. Штраф будет назначаться "в диапазоне не более половины от максимальной и не менее половины минимальной суммы такого штрафа".

Законопроектом вводится запрет на одновременное привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса и НКО, а также их работников. "Речь про ситуации, когда предприниматель сделал все, что требует закон, чтобы не допустить правонарушения. Наказание в таких случаях понесет сам сотрудник", - пояснил замминистра.

Также документ запрещает суммирование штрафов в случаях, когда проверка показала неоднократные нарушения одной и той же статьи. Как отметил член профильного комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, реализуется принцип "одна проверка - один штраф", тогда как сейчас предприниматели могут получать по 10 протоколов за однотипные нарушения.

Позиция Корпорации МСП

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сказал ТАСС, что инициативы, которые включены в правительственный законопроект, "фактически являются антикризисными для сектора МСП".

"Они позволят существенно снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом просили 95% предпринимателей, когда мы проводили опрос, это, действительно, долгожданная и востребованная мера", - отметил он.

Исаевич, в частности, подчеркнул, что отказ от штрафов при первом нарушении очень важен, "особенно в нынешних сложных условиях".