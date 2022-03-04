Правительство РФ до 2024 года будет ежегодно выделять 500 млн рублей на поддержку КМНС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Правительство РФ будет ежегодно выделять по 500 млн рублей до 2024 года регионам Арктической зоны на поддержку традиционных хозяйственных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). В частности, на закупку снегоходов, вездеходов, мобильных домов, создание сети специальных торгово-логистических центров, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу.

"Развитие сферы оленеводства - один из приоритетов нашей с вами совместной работы. Правительство России приняло решение о выделении ежегодно до 2024 года по 500 млн рублей регионам Арктической зоны России на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе оленеводства", - сказал Чекунков в видеообращении к участникам VII Всемирного конгресса оленеводов, который открылся в пятницу в Ханты-Мансийске.

По его словам, на выделенные средства будут приобретены снегоходы и вездеходы для перевозки детей до кочевых школ, построены мастерские по обработке и переработке оленьих шкур, создана сеть специальных торгово-логистических центров для организованной закупки, переработки, хранения и сбыта продукции местных производителей. Также оленеводов и родовые общины обеспечат мобильными жилыми домами, для поиска оленей, отбившихся от стада, создается эскадрилья беспилотников.

VII Всемирный конгресс оленеводов впервые проходит в Югре в городе Ханты-Мансийск с 4 по 8 марта в смешанном формате с применением дистанционных технологий. В нем принимают участие более 100 человек из 16 регионов России. В программе мероприятия - этномастерские, конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры, digital-салон социальных проектов "Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов", креативные этномастерские; гастрономический этнофестиваль "Со вкусом Севера" и выбор нового совета ассоциации "Оленеводы мира". Планируется презентация проектов "Чум в чуме", "Телемедицина", "IT-стойбище" и "Стойбищная школа-сад".

Конгресс оленеводов объединяет представителей оленеводческих народов арктических стран, играет важную роль в сохранении оленеводства в мире. Он проходит раз в четыре года и выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями международных научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения. Организатор мероприятия - ассоциация "Оленеводы мира", являющаяся международной организацией, представляющей интересы всех коренных народов, занимающихся оленеводством.